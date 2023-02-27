Han Beom Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Han Beom Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Han Beom Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Han Beom Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Han Beom Lee 17 Haziran 2002 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이한범 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Han Beom Lee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Han Beom Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Han Beom Lee'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Han Beom Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hanxxbeom/

Han Beom Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Han Beom Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Han Beom Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Han Beom Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Boin HighSchool

7 Ocak 2021 yılında FC Seoul

Han Beom Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Han Beom Lee şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Han Beom Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Daegu Hwawon Elementary School (대구화원초등학교, -2014),Seil Middle School (세일중학교, 2015-2017),Boin High School (보인고등학교, 2018-2020)

Güney Kore U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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