Han Bin Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Han Bin Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Han Bin Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Han Bin Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Han Bin Lee 7 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이한빈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Han Bin Lee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Han Bin Lee'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Han Bin Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Han Bin Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Han Bin Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Han Bin Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cheonan Jeil HS

1 Ocak 2020 yılında Jinwee U18

12 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Han Bin Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Han Bin Lee şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ulsan Best FC (울산 최고FC, 2013),Ulsan Hyundai U12 (울산현대 U12, 2014-2015),Ulsan Hyundai U15 (현대중학교, 2016-2018),Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2019),Pyeongtaek Jinwee FC U18 (평택진위FC U18, 2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.