Han Bin Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Han Bin Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Han Bin Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Han Bin Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Han Bin Park 21 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박한빈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Han Bin Park Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Han Bin Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Han Bin Park'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Han Bin Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/park_hb_97/

Han Bin Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Han Bin Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Han Bin Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Han Bin Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında School Team SK

1 Ocak 2013 yılında Shingal HS

1 Ocak 2016 yılında Daegu FC

27 Şubat 2020 yılında Sl. Liberec B

30 Haziran 2020 yılında Daegu FC

12 Ocak 2022 yılında Gwangju FC

Han Bin Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Han Bin Park şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Han Bin Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bongrae Elementary School (봉래초등학교, 2005-2009),Ulsan Hyundai U15 (현대중학교, 2010-2011),Baegam Middle School (백암중학교, 2012),Shingal High School (신갈고등학교, 2013-2015),

Güney Kore U20 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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