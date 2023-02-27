Han Gyeol Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Han Gyeol Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Han Gyeol Shin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Han Gyeol Shin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Han Gyeol Shin 13 Kasım 2001 tarihinde Yeongcheon, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 신한결 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Han Gyeol Shin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Han Gyeol Shin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Han Gyeol Shin'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Han Gyeol Shin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shin__j40/

Han Gyeol Shin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Han Gyeol Shin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Han Gyeol Shin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Han Gyeol Shin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında John Paul Coll.

1 Haziran 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2017 yılında Cheonggu HS

3 Ocak 2020 yılında Daegu FC

Han Gyeol Shin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Han Gyeol Shin şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daegu FC U12 (대구FC U12, 2012-2013),John Paul College (2014-06.2017),Cheonggu High School (청구고등학교, 10.2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.