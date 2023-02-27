Han Jin Kwon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Han Jin Kwon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Han Jin Kwon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Han Jin Kwon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Han Jin Kwon 19 Mayıs 1988 tarihinde Changwon, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 권한진 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Han Jin Kwon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Han Jin Kwon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Han Jin Kwon'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Han Jin Kwon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/k22hanjin

http://www.instagram.com/k22hanjin/

Han Jin Kwon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Han Jin Kwon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Han Jin Kwon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Han Jin Kwon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Kyung Hee Univ.

8 Ağustos 2011 yılında Kashiwa Reysol

7 Ocak 2013 yılında Shonan Bellmare

30 Haziran 2013 yılında Kashiwa Reysol

10 Temmuz 2013 yılında Thespaku. Gunma

1 Ocak 2014 yılında Thespaku. Gunma

31 Aralık 2014 yılında Kashiwa Reysol

1 Ocak 2015 yılında Roasso Kumamoto

1 Ocak 2016 yılında Jeju United

11 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

3 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.

Han Jin Kwon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Han Jin Kwon şuan Incheon United takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Haman Middle School (2003),Masan Technical High School (2004-2007),Kyung Hee University (2008-2011)

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