Hanan Maman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hanan Maman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hanan Maman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hanan Maman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hanan Maman 28 Ağustos 1989 tarihinde Haifa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da חנן ממן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hanan Maman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hanan Maman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 5 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Hanan Maman'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hanan Maman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hanan Maman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hanan Maman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hanan Maman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hapoel Haifa

1 Ağustos 2012 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2013 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2014 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Haifa

23 Ocak 2018 yılında H. Beer Sheva

6 Şubat 2020 yılında B. Jerusalem

5 Kasım 2020 yılında Hapoel Haifa

Hanan Maman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hanan Maman şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hanan Maman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Haifa

İsrail takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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