Hanau'daki ırkçı terör saldırısının kurbanları Köln'de anıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta ırkçı terör saldırısı sonucu yaşamlarını yitirenler, Köln'de düzenlenen etkinlikte anıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Chorweiler Merkez Camisi'nde "Bir daha asla" temasıyla düzenlenen etkinlik, saldırıda ölen 4'ü Türk 9 kişi için okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, İdlib'de şehit olanları anarak başladığı konuşmada, Hanau'da hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı diledi.

Hanau'da yaşanan terör olayının uzun zamandır altı çizilen İslam düşmanlığı ve ırkçı saldırıların son zincirini oluşturduğunu belirten Erciyes, bu olayın bazılarının dile getirdiği gibi "çılgın bir insanın gerçekleştirdiği münferit bir olay" olmadığına dikkati çekti.

Erciyes, "Son dönemlerde maalesef Solingen olayı, NSU saldırıları gibi birçok olayla karşılaştık. Bu tür ırkçı terör olaylarına çanak tutan bir ortam var. Öncelikle bu konunun iyi teşhis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu olayların ve saldırıların üzerine hep birlikte gitmeliyiz. Alman yetkililerden beklentimiz bu yöndedir." dedi.

Türk toplumunun 60 yıldır burada yaşadığını ve artık Almanya'nın bir parçası olduğunu kaydeden Erciyes, "Toplumumuz buranın kalkınmasına, gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Artık burası sizlerin evi. Bu tarz saldırılar toplumumuzu korkutmayacaktır. İnanıyoruz ki Alman toplumuyla birlikte bu olaylar karşısında dik durup, birlik ve beraberlik içinde bu sorunları aşacaksınız." ifadelerini kullandı.

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Federal Milletvekili Gisela Manderla ise burada birçok ülkeden gelen insanlarla birlikte barış ve huzur içinde yaşadıklarını, bu birlik ve beraberliği kimsenin bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

- Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.



Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıya ilişkin, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasını yapmıştı.





Kaynak: AA