Hancel Batalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hancel Batalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hancel Batalla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hancel Batalla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hancel Batalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hancel Batalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hancel Batalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hancel Batalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hancel Batalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hancel Batalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hancel Batalla 9 Kasım 1997 tarihinde Manta şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Hancel Javier Batalla Carreño şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hancel Batalla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Hancel Batalla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Hancel Batalla'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hancel Batalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hancel Batalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Hancel Batalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hancel Batalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2012 yılında LDU Quito U20

1 Ocak 2013 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2014 yılında LDU Quito

31 Aralık 2014 yılında Club La Paz

27 Ocak 2015 yılında LDU Quito

8 Ağustos 2017 yılında Manta FC

31 Aralık 2017 yılında LDU Quito

8 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2018 yılında América SC

24 Temmuz 2018 yılında Técnico U.

16 Nisan 2019 yılında Juven. Italiana

1 Ağustos 2019 yılında Santo Domingo

1 Mart 2021 yılında Cumbayá FC

Hancel Batalla kimdir

Hancel Batalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hancel Batalla şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSCD Fedeguayas (9/2009-12/2009), CSCD La Paz (-9/2009, 1/2010-12/2011)

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Hancel Batalla nereli

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