Hanchao Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hanchao Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hanchao Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hanchao Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hanchao Yu 25 Şubat 1987 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 于汉超 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hanchao Yu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hanchao Yu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Hanchao Yu'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hanchao Yu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuhanchao123/

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Hanchao Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hanchao Yu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Hanchao Yu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hanchao Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2005 yılında Liaoning FC

1 Ocak 2013 yılında DL Aerbin

7 Temmuz 2014 yılında GZ Evergrande

18 Temmuz 2020 yılında SH Shenhua

Hanchao Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hanchao Yu şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hanchao Yu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2001-2002Dalian Yiteng2003-2004Liaoning FC

Çin takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 59 maçta 9 gol atmıştır.

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