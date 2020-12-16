Ünlülerin avukatlığını yapan Handan Bakbak, televizyon programcısı Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. 9 Aralık'taki yayınında stüdyoyu terk eden Avukat Bakbak'ın sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Peki Handan Bakbak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Avukat Handan Bakbak programdan neden ayrıldı?

HANDAN BAKBAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Erzurum'lu olan Handan Bakbak İstanbul Ayazpaşa’da dünyaya geldi. Kaç yaşında olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamayan Bakbak, ilk, orta ve lise eğitimini Nişantaşı’nda tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

İstanbul Barosu’nun çeşitli merkez ve komisyonlarında hizmet alan ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte birçok sosyal projelerde çalışan Bakbak, bu sırada Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu ile yine aynı üniversitenin Terör ve Stratejik Araştırmalar Bölümleri’nde uzun dönem çalışmalar yaptı.

Av. Handan Bakbak halen Özel Hukuk alanı ağırlıklı olmak üzere kendisine ait hukuk ofisinde serbest avukatlık ve danışmanlık yapmaktadır. Bunun yanı sıra ikinci üniversite olarak İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne devam etmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. İyi derecede İngilizce bilen, yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunan, Sağlık Hukuku konularında da kurucu üye olarak akademisyen bir ekiple çalışan Handan BAKBAK bir çocuk annesi olup, kendisini gerçek bir vatan ve hizmet sevdalısı olarak tanımlamaktadır.

Türkiye’nin sicile kayıtlı ilk arabulucularından olan Handan BAKBAK son dönemde sicile kayıtlı arabulucu olarak arabuluculuğun öneminin vurgulanması ve güncel hale getirilip uygulanabilirliğinin yerleşmesi, artması, saygın bir meslek haline gelmesi için gayret ve emek sarfederek çalışma gruplarının içinde yeralmakta mentor arabulucu olarak çalışmaktadır.

HANDAN BAKBAK DİDEM ARSLAN YILMAZ'IN PROGRAMINI NEDEN TERK ETTİ?

Didem Arslan Yılmaz'ın programına davet edilen Avukat Handan Bakbak, Yılmaz tarafından çocukça azarlandığını ve onurunun kırıldığını belirterek soluğu mahkemede aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, avukat Handan Bakbak şu iddialara yer verdi: “9 Aralık’ta programa katılmak için stüdyoya gittim. O gün bir süredir kayıp olan Kaan Kavas ile ilgili konular irdelenecekti. Programa gelen konuk ve iki avukatı da kayıp Kaan Kavas’ın annesine yüklenmeye başladı.

Ben tüm sabrım ve nezaketimle kayıp şahsın annesine yardımcı olmak için söz almaya çalışırken, birden program sunucusu Didem Arslan Yılmaz parladı. Bana bağırarak, ‘Yeter, yayınımı sabote ediyorsun’ diye azarlamaya başladı. Daha sonra, ‘Seni konuşturmuyorum diye seyirciler bana yazıyorlar’ dedi. Hiç cevap vermedim.

Yayın reklam arasına girince stüdyoda herkesin huzurunda ben otururken tepeme gelip ağzına geleni saymaya, ağzından tükürükler saçarak, gözlerini öfkeyle açarak bana bağırmaya başladı. ‘Yeter. Sana sus demekten bıktım. Yayın akışını bozuyorsun. Seninle uğraşmaktan yayınımı yapamıyorum, sorumu soramıyorum’ şeklinde azarlar yağdırdı. Hiç muhatap olmadan, sakince toparlanıp yayını terk ettim ve stüdyodan ayrıldım.

Didem Arslan Yılmaz, pençesine düştüğü egosuyla çocuk azarlar gibi beni milyonlarca kişinin önünde azarlamış, kadınlık onurumu, mesleki itibarımı ve saygınlığıma zarar vermiştir. Hakaret, kamuoyu önünde küçük düşürme, kişilik ve mesleki hakların ihlali ve tehdit suçundan’ şüpheli hakkında dava açılmasını talep ederim.”