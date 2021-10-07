Twitter'da öğlen saatleri sularında Handan Erol ismi tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan ismin ardından kullanıcılardan durumu anlamaya çalışanlar "Handan Erol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Handan Erol neden gündem oldu?" sorularına cevap arıyor. Peki, Handan Erol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Handan Erol neden gündem oldu? İşte detaylar...

HANDAN EROL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Handan Erol'un kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğuna dair bilgilere ulaşılamamaktadır.

Müzisyen Handan Erol, son zamanlarda yeni şarkısı ile sosyal medyada konuşuluyor. Erol'un Temmuz ayında çıkardığı "fal" isimli şarkısı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilerek dinlenmişti.

HANDAN EROL NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter gündem listesinde 2. sıraya yükselen Handan Erol'un neden gündem olduğu bilinememektedir. İsmin içeriğine girenler tweet dahi atılmadığını görmektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor. Ancak, Erol'un yeni çıkan "Git Benden" şarkısı için gündem yaratıldığı tahmin ediliyor.