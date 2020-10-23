Hande Ataizi, Jülide Ateş'in 40 programında adeta içini döktü! Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Jülide Ateş'in sunuculuğunu yaptığı 40 programına konuk oldu. Yıllar önce yaptığı ve bir gün süren evliliğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Hande Ataizi, programda adeta içini döktü.

3 10 Ataizi, sunucu Ateş'in sorduğu sorulara açıklıkla yanıt verdi.