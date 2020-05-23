Hande Ataizi Kenan İmirzalıoğlu'ndan tekrar özür diledi

2.sayfa programına bağlanan Hande Ataizi geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu'na dediklerinden pişmanlık duydu. Ataizi "Benim ne haddime, oynayamayacağım roller olabilir" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ!

2.sayfa programına açıklama yapan Hande Ataizi, "Kenan İmirzalıoğlu deyince, başarılı bulduklarıma haksızlık olmasın diye öyle bir benzetme yaptım. Kıvanç'ın oyunculuğu daha versiyonlu. Bir dürü dizide, filmde farklı rollerde izliyorsunuz. Vücut formuna kadar her şeyi o karaktere uyduruyor. Kenan'a haksızlık olmasın. Bir sürü güzel projede rol aldı. Kıvanç'ı izlediğimde üzerinde çalışılmış roller görüyorum.

Bu biraz insanın oyunculuğa verdiği değerle alakalı. Kenan'ı tenzih ediyorum. Her oyuncunun bir kapasitesi var. Kenan İmirzalıoğlu'na "kendini yenile" demek benim ne haddime. Dünya üzerinde benim de oynayamayacağım, zorlanacağım roller olabilir. Eğer kırdıysam affola... Kimseyi kırmak amacıyla söylemedim çünkü." dedi.

NE OLMUŞTU?

Konuk olduğu programda Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu için söylediği "Onu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp, onun yerine koy. O adam daha iyi oynar" cümleleriyle ilgili de açıklamalarda bulunmuştu.