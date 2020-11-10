Hande Çinkitaş'ın katili öz babası çıktı! Acılı anne isyan etti: Neden?

İstanbul İçerenköy'de 4 Ocak 2001’de öz babası ve üvey annesiyle birlikte yaşadığı evde, başına çekiçle vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen Hande Çinkitaş'ın (12) dosyası yıllarca faili meçhul kaldı. 19 yılın ardından zamanaşımına uğrayan dosyanın kapanmasına 2 ay kala Hande’nin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı.

Çok sevdiği babası ve babasının eşi tarafından öldürülen Hande'nin cibayetinde şahıslar ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı. Küçük kız şuan yaşasaydı 31 yaşında olacaktı. Acılı anne Handan Turgay, olanları şöyle özetledi: