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  3. Hande Çinkitaş'ın katili öz babası çıktı! Acılı anne isyan etti: Neden?

Hande Çinkitaş'ın katili öz babası çıktı! Acılı anne isyan etti: Neden?

2001 yılında İstanbul'da vahşice öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın katil zanlıları 19 yıl sonra tutuklandı. Küçük kızın katil zanlıları birlikte yaşadığı öz babası ve üvey annesi olduğu ortaya çıktı. Annesi Handan Turgay, “Mahkemede yüz yüze geldiğimizde soracağım: Neden?” dedi.

Hande Çinkitaş'ın katili öz babası çıktı! Acılı anne isyan etti: Neden? 116

İstanbul İçerenköy'de 4 Ocak 2001’de öz babası ve üvey annesiyle birlikte yaşadığı evde, başına çekiçle vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen Hande Çinkitaş'ın (12) dosyası yıllarca faili meçhul kaldı. 19 yılın ardından zamanaşımına uğrayan dosyanın kapanmasına 2 ay kala Hande’nin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı. 

Çok sevdiği babası ve babasının eşi tarafından öldürülen Hande'nin  cibayetinde şahıslar ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı. Küçük kız şuan yaşasaydı 31 yaşında olacaktı. Acılı anne Handan Turgay, olanları şöyle özetledi: 