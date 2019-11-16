Hande Doğandemir büyük beğeni topladı

Oyuncu Hande Doğandemir güzelliği ile büyüledi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı ile hayranlarını büyüledi.

Saçı ve makyajıyla dikkat çeken güzel oyuncuya hayranları iltifat yorumlarıyla karşılık verdi.

İşte yorumlardan bazıları:

- Hande çiçek gibisin, bal gibisin. Ba-yıl-dım. Gülüşün efsaneleştirmiş fotoğrafı.

- Yaktın buraları dünden berii.

- Hey maşallah.

- Hande yaa çok guzelsin.

- Senin çirkin olduğun bir gün varmı ki?