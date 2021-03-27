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Hande Doğandemir, detoks kampına girdi

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, detoks kampına girdi. O anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Doğandemir'in paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncunun bornozu ile sere serpe verdiği poz oldukça dikkat çekti.

Hande Doğandemir, detoks kampına girdi

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, 1 haftalık detoks kampına girdiğini duyurdu. Sosyal medyadan çok fazla paylaşım yapan oyuncunun bornozlu pozları sosyal medyada olay oldu. Yaptığı paylaşımlarla bir hayli keyifli olduğu gözlenen Doğandemir'in pozitif enerjisi dikkat çekti.

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DETOKS KAMPI YARAMIŞ

Detoks kampından paylaşımlar yapan oyuncu "Keyfim yerinde" mesajı verdi. Her anı takipçileri ile paylaşan oyuncu, detoks kampının verimli geçtiğini not düştü. Doğandemir, Exxen platformunda yayınlanan Hükümsüz dizisinde Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşıyor. Rahatlamak ve arınmak için kampa giren oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti. Oyuncu, bir paylaşımına da "Kapalı. Zihinsel ve fiziksel detoks" notunu ekledi.

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