Mahkum dizinde başrol oynayan Onur Tuna ve Annemizi Saklarken'de yer alan Hande Doğandemir'in kısa süre önce bir ilişkiye başladıkları ortaya çıkmıştı. Oyuncu çiftin ilişkilerinin bittiği iddia edildi. Peki Hande Doğandemir - Onur Tuna ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Hande Doğandemir ve Onur Tuna neden ayrıldı? işte detaylar...

HANDE DOĞANDEMİR - ONUR TUNA AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ? HANDE DOĞANDEMİR VE ONUR TUNA NEDEN AYRILDI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mahkum'daki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan yakışıklı oyuncu Onur Tuna'nın hem iş, hem de özel hayatıyla ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu önceki hafta sağlık sorunları yaşamış, korona şüphesiyle hastaneye gitmişti ve yaptığı yazılı açıklama "Arkadaşlar korona değilim. Sabah yüksek ateşle uyandım. Ancak yapılan bütün testlerim negatif çıkmıştır" demişti.

Günlerdir testleri negatif çıkan oyuncunun bugün son yapılan testi pozitif çıktı. Soğuk algınlığı nedeniyle günlerdir bir türlü iyileşemeyen Tuna hemen karantinaya girdi.

Öte yandan Tuna'nın aşk yaşadığı gündeme gelen Hande Doğandemir'le beraberliği de kısa sürdü. İkilinin sessiz sedasız başlayan ilişkisi, yine sessiz sedasız bitti. İkilinin birlikteliği Doğandemir'in telefonunun kılıfındaki Onur Tuna'nın fotoğraf olması ele vermişti.