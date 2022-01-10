Şimdilerde Star TV'de ekrana gelen Annemizi Saklarken dizisinde rol alan Hande Doğandemir'in Mahkum dizisinde oynayan Onur Tuna ile birlikte olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bunun üzerine 'Hande Doğandemir - Onur Tuna sevgili mi? Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşk mı yaşıyor, birlikte mi? soruları merak edildi. İşte detaylar...

HANDE DOĞANDEMİR - ONUR TUNA SEVGİLİ Mİ, AŞK MI YAŞIYOR? HANDE DOĞANDEMİR VE ONUR TUNA AŞK MI YAŞIYOR, BİRLİKTE Mİ?

Yaklaşık iki haftadır birlikte oldukları söylenen Hande Doğandemir ve Onur Tuna'nın çevrelerine mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor. İkilinin Zekeriyaköy ve Cihangir’de arkadaşlarıyla beraber sık sık eğlenceye çıktığı da öğrenildi.

Aşk iddiaları magazin kulislerinde konuşulurken Doğandemir'in önceki gün paylaştığı fotoğraftaki detay ise her şeyi ortaya çıkardı. Telefonunun arkasındaki fotoğrafta görünen kişinin Onur Tuna olduğu iddia edildi.

Öte yandan Hande Doğandemir geçtiğimiz aylarda da 'Daha İyi Bir Yarın' filminin setinde tanıştığı, kendisinden 6 yaş küçük oyuncu Yağızcan Konyalı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.