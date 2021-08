Hande Doğandemir - Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı sevgili mi? Güzel oyuncu Hande Doğandemir'in film setinden tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadıkları konuşuluyor. Peki Hande Doğandemir - Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı sevgili mi? Detaylar haberimizde...

'Daha İyi Bir Yarın' filminin setinden tanışan Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'nın aşk yaşadıkları söylentileri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bunun üzerine bu iddiaların doğru olup olmadığı merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Hande Doğandemir - Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı sevgili mi? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar... HANDE DOĞANDEMİR - YAĞIZ CAN KONYALI AŞK MI YAŞIYOR, BİRLİKTE Mİ? HANDE DOĞANDEMİR VE YAĞIZ CAN KONYALI SEVGİLİ Mİ? "Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her Şey Aşktan" gibi projelerde yer almasıyla adından söz ettiren 35 yaşındaki oyuncu Hande Doğandemir'in, kendisinden 6 yaş küçük meslektaşı Yağız Can Konyalı ile iki aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Habertürk'ün haberin "Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde tanışarak yakınlaşan Hande Doğandemir ve Yavuz Can Konyalı ile 2 aydır aşk yaşıyor. Konyalı üç yıldır 2015 Miss Turkey ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun ile olan birlikteliğinin geçtiğimiz ay sonlandırırken 2016-2018 arasında Mert Fırat ile aşk yaşayan, son sevgilisi Kerem Arslanoğlu’ndan geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı. hande doğandemirYağız Can Konyalı