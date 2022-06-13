Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile olan arkadaşlığının aşka dönüştüğü, çiftin yurt dışı seyahatleri sırasındaki görüntüleriyle ispat edilmişti. Öte yandan geçtiğimiz gün çıkan ayrılık haberleri sonrası Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Kaan Yıldırım Hande Erçel'i aldattı mı, kiminle aldattı? soruları merak edildi. İşte detaylar...

HANDE ERÇEL İLE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI? NEDEN AYRILDI?

Bir süre önce Londra'da hemen ardından da Marmaris'te romantik bir tatil yapan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım çiftinin ilişkilerini sonlandırdığı iddia edildi. Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'i aldattığına dair iddialar gündemi sarstı.

KAAN YILDIRIM HANDE ERÇEL'İ ALDATTI MI, KİMİNLE ALDATTI?

Haberin duyulmasının ardından Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'i aldattığına dair iddialar ortaya atıldı. İddiaların sebebi ise Kaan Yıldırım'ın oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı tatil mekanlarından paylaşım yapmaları. Kaan Yıldırım'ın adı daha önce de Tuğçe Açıkgöz ile birlikte anılmıştı.

Yıldırım, bu defa da Bodrum'daki bir eğlence mekanında farklı biriyle görüntülendi. Snob Magazin’de yer alan habere göre, ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti.