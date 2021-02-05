Hande Erçel ile Kerem Bursin arasında gerilim! Sette ortalık karıştı FOX TV'nin fenomen dizisi Sen Çal Kapımı, setinde gergin anlar yaşandı. Başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin kavga etmesi üzerine, dizinin seti durmak zorunda kaldı.

7 16 Verilen bu zorunlu aranın nedeni olarak ise Hande Erçel’in boyun rahatsızlığı gösterildi.