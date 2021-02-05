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  3. Hande Erçel ile Kerem Bursin arasında gerilim! Sette ortalık karıştı

Hande Erçel ile Kerem Bursin arasında gerilim! Sette ortalık karıştı

FOX TV'nin fenomen dizisi Sen Çal Kapımı, setinde gergin anlar yaşandı. Başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin kavga etmesi üzerine, dizinin seti durmak zorunda kaldı.

Hande Erçel ile Kerem Bursin arasında gerilim! Sette ortalık karıştı 1116

Sen Çal Kapımı adlı dizinin başrol oyuncuları için şok eden iddialar öne sürüldü.

 