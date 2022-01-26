Aşkları, FOX TV ekranlarında yayınlanan, başrolü paylaştıkları Sen Çal Kapımı dizisinde başlayan ve bir süredir birlikte olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor. Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken gerçekliği sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde Hande Erçel - Kerem Bürsin ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden ayrıldı? sorularının yanıtına yer verdik...

HANDE ERÇEL - KEREM BÜRSİN AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

Başrollerini paylaştıkları televizyon dizisinde yakınlaşan ve aşklarını duyuran çiftten hayranlarını üzen haber geldi. Erçel ve Bürsin çiftinin bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi. İddiaya göre taraflardan Kerem Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel’in arkadaşlarına “Artık geri dönüş yok, tamamen bitti” dediği söyleniyor.

Hande Erçel'in geçen hafta ablası Gamze Erçel’in doğum gününü kutlamak için Sapanca’ya gitmesi ve sevgilisi Kerem Bürsin’in doğum gününe katılmaması hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.

HANDE ERÇEL VE KEREM BÜRSİN NEDEN AYRILDI?

Demet Özdemir’le aynı projede olacağını gazetelerden öğrenen Hande Erçel’in ise sinirlendiği ve evine gelen sevgilisi Kerem Bürsin’i “Benim niye haberim yok? Bunu gazetelerden mi öğrenecektim” diyerek kapıdan geri çevirdiği öğrenildi. Takvim’de yer alan habere göre; “Benim de haberim yoktu. yeni öğrendim” cevabı veren Bürsin’in, Hande Erçel’le aralarının bu nedenle açıldığı öne sürülüyor.