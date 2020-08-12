Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ilgili ilk kez konuştu!

Güzel oyuncu Hande Erçel, önceki gün Beykoz'da bir toplantıdan dönerken magazincilerin objektiflerine yansıdı.

Bir markanın reklam çekiminde oynayan Erçel, çıkışta basın mensuplarını görünce çok şaşırdı.

Tatil yapamadığını söyleyen Hande Erçel'e şarkıcı Murat Dalkılıç ile ayrılık nedeninin popçunun çocuk istediği iddiaları soruldu.





"YAPMAM GEREKEN HER ŞEYİ YAPTIM"

Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım, sosyal medyada gördünüz. Onun dışında kötü hiçbir şey yok. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Ben yapmam gereken her şeyi yaptım.



KEREM BURSİN SORULARINA SESSİZ KALDI

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı haberleri karşısında sessiz kalan Hande Erçel, arabasına binerek, hızla oradan uzaklaştı.

Hande Erçel, Dalkılıç ile ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuştu.

Erçel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

ERÇEL'DEN "AYRILIK" AÇIKLAMASI

Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum.

Murat, hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır.

Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim.