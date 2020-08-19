Hande Erçel ve Kerem Bursin arasında büyük iddia!

FOX TV'nin ilgi ile izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın başarılı oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin, sette hazırlandıkları sırada sosyal medyada yaptıkları paylaşımla iddiaya girdiklerini açıkladı. Çektikleri videoda eğlendikleri anlar ise takipçiler tarafından çokça beğenildi.