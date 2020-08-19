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Hande Erçel ve Kerem Bursin arasında büyük iddia!

FOX TV'nin ilgi ile izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın başarılı oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin, sette hazırlandıkları sırada sosyal medyada yaptıkları paylaşımla iddiaya girdiklerini açıkladı. Çektikleri videoda eğlendikleri anlar ise takipçiler tarafından çokça beğenildi.

Adları aşk iddialarına karışan Hande Erçel ve Kerem Bursin, sosyal medya hesabı instagram üzerinden en son paylaştığı videoda iddiaya girdiklerini duyurdu. İddia sonucunda olacakları anlatan Kerem Bursin'e Hande Erçel'in tepkisi ise görenleri şaşırttı.

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19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:22
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