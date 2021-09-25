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  3. Hande Erçel ve Kerem Bursin halay çekerek kurtlarını döktüler!

Hande Erçel ve Kerem Bursin halay çekerek kurtlarını döktüler!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka tamamlayan ve ülkede bomba etkisi yaratan Kerem Bursin ve Hande Erçel çifti sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak bir düğünde halay çektikleri görüntülenen çift sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve kısa süre önce final yapan Sen Çal Kapımı dizisi başrol oyuncuları Kerem Bursin ve Hande Erçel çifti yaşadıkları aşkla gündemden düşmek bilmiyor. Son olarak sosyetenin bir arada olduğu düğünde halay çektikleri görüntülenen çift, sosyal medyada çok konuşuldu. İkilinin sempatik halleri takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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