Hande Erçel ve Kerem Bursin kızlarıyla buluştu! "Ebeveyn olmak çok yakıştı"

Finale giden Sen Çal Kapımı dizisi setinde tanışıp, uzun süredir birlikteliklerini sürdüren Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti, dizide kızları rolünü canlandıran Maya Başol ile bir araya geldiler. Ünlü çift, küçük kız ile eğlenceli vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan videoda, Kerem Bursin'in dizideki kızını kucağına alıp sevdiği anlara takipçilerinden "elinize çok yakıştı" yorumu geldi.

EBEVEYN OLMAK ÇOK YAKIŞTI

Dizide Maya Başol ve Hande Erçel'in benzerliği oldukça dikkat çekmiş, "Hande'nin kızı olsa bu kadar benzerdi" yorumlarını da beraberinde getirmişti. Dizinin finale gitmesinin ardından bağlarını kızları rolündeki Başol ile koparmayan çift, sık sık bir araya gelip, eğlenceli dakikalar geçiriyorlar. Küçük kızın mutlu anları ise görmeye değer. Kerem Bursin'in, Başol'u dolu dolu sevmesi takipçilerini adeta mest etti. Hayranları "ebeveyn olmak size çok yakışıyor" yorumlarında bulunurken, Bursin ve Erçel çiftinin evlenip evlenmeyeceklerine dair konular yeniden gündeme geldi.

ARTIK EVLENİN

Bir an bile birbirinden ayrılmayan çift, kısa süre önce proje gereği farklı ülkelerde bulunmuştu. Bunun ardından çift birbirlerini özlemiş, sosyal medya hesaplarında beraber fotoğraflarını paylaşıp özlemlerini dile getirmişti. Takipçileri ise "bu kadar özlem yeter, artık evlenmelisiniz" yorumlarında bulunmuştu.

Maya Başol ile geçirdikleri vakitleri paylaşan çiftin ardından, evlilik konusu yeniden takipçileri tarafından gündeme getirildi.