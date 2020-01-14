Hande Erçel ve sevgilisi Murta Dalkılıç soluğu Uludağ'da aldı
Azize dizisinde rol alan ve dizisi final yapınca sevgilisi Murat Dalkıç ile birlikte Uludağ'a tatile gitti. Hande Erçel'in Uludağ pozları ise sosyal medyada çok beğenildi.
Murat Dalkılıç ile uzun süredir birlikte olan oyuncu Hande Erçel, dizisi final yapınca soluğu Uludağ'da aldı. Tatil için gittiği Uludağ'da verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
"20 BİN LİRALIK KOMBİN"
Önceki gün Uludağ'a giden Hande Erçel, dün de zirveden paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, dünyaca ünlü İtalyan markası Moncler'den oluşan yaklaşık 20 bin liralık kombiniyle kar şıklığı sergiledi.
Mont (Moncler): 13 bin 300 TL
Eldiven (Moncler): 2 bin 790 TL
Bere (Moncler): 990 TL
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