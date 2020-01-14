Hande Erçel ve sevgilisi Murta Dalkılıç soluğu Uludağ'da aldı

Murat Dalkılıç ile uzun süredir birlikte olan oyuncu Hande Erçel, dizisi final yapınca soluğu Uludağ'da aldı. Tatil için gittiği Uludağ'da verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

"20 BİN LİRALIK KOMBİN"

Önceki gün Uludağ'a giden Hande Erçel, dün de zirveden paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, dünyaca ünlü İtalyan markası Moncler'den oluşan yaklaşık 20 bin liralık kombiniyle kar şıklığı sergiledi.

Mont (Moncler): 13 bin 300 TL

Eldiven (Moncler): 2 bin 790 TL

Bere (Moncler): 990 TL