Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi: Yüzüne pasta attı!

Geçtiğimiz günlerde aşklarını Maldivler'den duyuran Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti birlikteliklerine tam gaz devam ediyor.

İkilinin birlikte rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin set ekibi Kerem Bürsin için erken doğum günü sürprizi düzenledi.

Bürsin'e en büyük sürpriz ise sevgilisi Hande Erçel'den geldi

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Fotoğraf çekildikleri sırada sevgilisinin suratına pasta süren Erçel, o anları "Daha yeni başlıyoruz" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

"YANDIN SEN!"

Bürsin ise, "Sen var ya, sen... Yandın sen..." notuyla sevgilisinin paylaşımına yanıt verdi.