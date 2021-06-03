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  3. Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi: Yüzüne pasta attı!

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi: Yüzüne pasta attı!

4 Haziran'da 33 yaşına basacak olan sevgilisi Kerem Bürsin'in erkenden doğum gününü kutlayan Hande Erçel, sevgilisinin yüzüne pasta attı.

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi: Yüzüne pasta attı!

Geçtiğimiz günlerde aşklarını Maldivler'den duyuran Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti birlikteliklerine tam gaz devam ediyor.

İkilinin birlikte rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin set ekibi Kerem Bürsin için erken doğum günü sürprizi düzenledi. 

Bürsin'e en büyük sürpriz ise sevgilisi Hande Erçel'den geldi

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Fotoğraf çekildikleri sırada sevgilisinin suratına pasta süren Erçel, o anları "Daha yeni başlıyoruz" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi: Yüzüne pasta attı!

"YANDIN SEN!" 

Bürsin ise, "Sen var ya, sen... Yandın sen..." notuyla sevgilisinin paylaşımına yanıt verdi.

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi: Yüzüne pasta attı!

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