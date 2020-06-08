Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a para yardımı!

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Hande Erçel'le birlikte olan Murat Dalkılıç koronavirüs sebebiyle zor günler yaşıyor. Ünlü sanatçıya konserlerinin iptal olmasının ardından maddi açıdan sıkıntı yaşadığı dönemde en büyük destek sevgilisi Hande Erçel'den geldi. Erçel sevgilisinin Çubuklu'daki lüks dairelerinin 30 bin TL'lik kirasının yarısını ödüyor.

15 BİN LİRA VERECEK

Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel, sevgilisine jest yaparak, kiranın yarısına ortak olmayı teklif etti. Oyuncu, sevgilisinin işleri düzelene kadar Çubuklu’daki lüks dairelerinin 30 bin liralık kirasının yarısını ödeyecek.

Çift evlenme planları yaparken koronavirüs salgını sebebiyle maddi olarak zor günler geçiren Murat Dalkılıç, düğünü ertelemek zorunda kaldı.

Murat Dalkılıç Merve Boluğur'la boşanmasının ardından kısa bir süre sonra Hande Erçel'le ilişki yaşamaya başlamıştı.