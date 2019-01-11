Hande Erçel'in bir süredir kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, sabaha karşı hayatını kaybetti. Peki Hande Erçel'in annesi neden öldü? Aylin Erçel ne kanseriydi? tüm detayla haberimizde.

Hande Erçel'in annesi neden öldü?

Hande Erçel uzun zamandır zor günler geçiriyordu. Ünlü oyuncunun annesi Aylin Erçel bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Dün Aylin Erçel'in durumunun ağırlaştığı belirtilmişti. Bugün acı haber geldi. Hande Erçel'in annesi hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmenin ardından Hande Erçel ve annesi hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

Hande Erçel, aralık ayında Hürriyet'e verdiği röportajda annesine donör olacağını açıklamıştı.

AYLİN ERÇEL'İN SON TWİTTER PAYLAŞIMI: DÜŞÜN KIZIMIN YAKASINDAN!

Hande Erçel’in vefat eden annesi Aylin Erçel, Twitter'da son retweet ettiği mesajda kızı için anlayış istiyordu. İşte Aylin Erçel'in retweet ettiği son mesaj:

"Lütfen ama lütfen şu kızın yakasından düşün, ailesini rahat bırakın artık. Haftalardır hastalıkla uğraşıyorlar ve siz hala daha linçten kötü yorumlardan vazgeçmiyorsunuz. Biraz merhamet, vicdan, kalp. Hangi anne kızına olan bu anlamsız nefrete dayanabilir? Yeter."

'DONÖR OLACAĞIM' DEMİŞTİ

Erçel, şu ifadeleri kullanmıştı: "İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım. Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır. O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek..."

HANDE ERÇEL HAYATI

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer aldı.