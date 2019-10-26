Oyuncu Hande Erçel'in annesi Ocak ayında hayatını kaybetmişti. Sosyal medyada annesinin doğum gününü kutlayan Erçel duygusal paylaşımı ile herkesi hüzünlendirdi.

" BEN SENİN DİZİNE YATAYIM SEN SAÇLARIMI SEV"

Güzel oyuncu, annesi Aylin Erçel’in bir fotoğrafını paylaşıp “25 Ekim. Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev. Yanından geçerken birden boynumdan öp… Senin kızın olmak en büyük şansım. Her adımım, beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için “Ve çok güzelsin anne” notunu yazdı. Erçel’in, sadece yarım saat içinde 90 bine yakın beğeni aldığı bu paylaşımının yorumlara kapalı olması da dikkat çekti. Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel 11 Ocak 2019 ‘da hayata veda etmişti.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model.Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Filmografisi

2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu

2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu

2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu

Dizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu

2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu

2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu

2017 Dizi Siyah Inci Hazal Başrol oyuncusu

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Yıl Başlık Ürün Kaynak

2016 L'Oréal Paris Casting Creme Gloss

2017 Defacto Çuk Oturur mükemmel Durur

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