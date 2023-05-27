Hande Erçel'in dudak ısırtan Cannes elbisenin faturası ortaya çıktı! Resmen servet ödemiş

Hande Erçel'in dudak ısırtan Cannes elbisenin faturası ortaya çıktı! Resmen servet ödemiş. Ünlü oyuncu Hande Erçel, marka iş birlikleri için davetli olarak katıldığı Cannes Film Festivali'nde göz kamaştıran şıklığıyla dikkat çekti. Giydiği kıyafetlerle hayranlık uyandıran Erçel'in, Cannes için ödediği para ise şaşkınlık yarattı. Erçel'in ödediği miktar, insanların dudaklarını uçuklattı ve büyük bir bedel olduğu konuşuldu. Cannes'ta sergilediği şıklık için büyük bir maliyeti göze alan ünlü oyuncunun, bu harc

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Hande Erçel'in dudak ısırtan Cannes elbisenin faturası ortaya çıktı! Resmen servet ödemiş

Hande Erçel'in dudak ısırtan Cannes elbisenin faturası ortaya çıktı! Resmen servet ödemiş. Ünlü oyuncu Hande Erçel, marka iş birlikleri için davetli olarak katıldığı Cannes Film Festivali'nde göz kamaştıran şıklığıyla dikkat çekti. Giydiği kıyafetlerle hayranlık uyandıran Erçel'in, Cannes için ödediği para ise şaşkınlık yarattı. Erçel'in ödediği miktar, insanların dudaklarını uçuklattı ve büyük bir bedel olduğu konuşuldu. Cannes'ta sergilediği şıklık için büyük bir maliyeti göze alan ünlü oyuncunun, bu harcaması dikkat çekti ve hayranları tarafından konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

Hande Erçel

HANDE ERÇEL CANNES'E GİTTİ

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Cannes Film Festivali'ne marka iş birlikleri için davetli olarak katıldı. Şıklığıyla dikkat çeken Erçel, giydiği kıyafetlerle hayranlık uyandırdı. Ancak, Erçel'in Cannes için ödediği yüksek miktar dudak uçuklattı. Bu durumu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi ve Erçel'in şıklığının bedelinin oldukça yüksek olduğunu konuştu. İşte diğer ayrıntılar...

Hande Erçel

Ünlü oyuncu Hande Erçel, ayrıldığı Kerem Bürsin'den sonra iş insanı Hakan Sabancı ile büyük bir aşka yelken açtı. Cannes Film Festivali'nde şık kıyafetleri ve doğal güzelliğiyle büyük beğeni topladı. Erçel, festival boyunca üç gün boyunca tarz giyim tercihleriyle tam not aldı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Cannes Film Festivali'nde giydiği 3 kıyafete 90 bin TL, takılara 550 bin TL, ayakkabılara 75 bin TL ve saç-makyajına 100 bin TL ödendi. Toplamda 815 bin TL'yi bulan bu şıklık, duyanları şaşırttı.

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