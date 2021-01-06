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  3. Hande Erçel'in ev haliyle yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in ev haliyle yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bomba etkisi yarattı. Erçel'in paylaşımına Kerem Bursin'in yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Hande Erçel'in ev haliyle yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı!

'Sen Çal Kapımı' dizisinin güzel yıldızı ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Hande Erçel'in ev haliyle yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Erçel, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel'in ev haliyle yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı!

Instagram’da 18 milyondan fazla takipçisi olan Hande Erçel'in bu paylaşımı saatler içinde 2,5 milyon beğeni alırken hayranlarından da binlerce yorum geldi.

Hande Erçel'in ev haliyle yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı!

Gelen yorumlar arasında en dikkat çekeni ise aşk yaşadıkları iddia edilen rol arkadaşı Kerem Bursin'in yorumu oldu. 

Hande Erçel'in ev haliyle yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı!

Bursin’in, güzel oyuncunun paylaşımına ateş emojisi koyması ise dikkat çekti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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