Hande Erçel'in ev haliyle yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı!

'Sen Çal Kapımı' dizisinin güzel yıldızı ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Erçel, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram’da 18 milyondan fazla takipçisi olan Hande Erçel'in bu paylaşımı saatler içinde 2,5 milyon beğeni alırken hayranlarından da binlerce yorum geldi.

Gelen yorumlar arasında en dikkat çekeni ise aşk yaşadıkları iddia edilen rol arkadaşı Kerem Bursin'in yorumu oldu.

Bursin’in, güzel oyuncunun paylaşımına ateş emojisi koyması ise dikkat çekti.