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Hande Erçel'in o hali sevenlerini korkuttu!

Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda karakteri ile ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Hande Erçel son fotoğrafıyla sevenlerini korkuttu.

Hande Erçel'in o hali sevenlerini korkuttu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta taktığı boyunluk dikkat çekti.

Hande Erçel'in o hali sevenlerini korkuttu!

"Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, hayranlarını şaşırttı.

Erçel'in bu halini gören hayranları, güzel oyuncunun sağlık durumu hakkında endişe ederek yüzlerce mesaj atınca Hande Erçel açıklama yapmak zorunda kaldı.

Hande Erçel'in o hali sevenlerini korkuttu!

Oyuncu, "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" diyerek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini bilgilendirdi.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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