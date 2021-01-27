Hande Erçel'in o hali sevenlerini korkuttu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta taktığı boyunluk dikkat çekti.

"Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, hayranlarını şaşırttı.

Erçel'in bu halini gören hayranları, güzel oyuncunun sağlık durumu hakkında endişe ederek yüzlerce mesaj atınca Hande Erçel açıklama yapmak zorunda kaldı.

Oyuncu, "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" diyerek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini bilgilendirdi.