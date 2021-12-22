Hande Erçel'in seksi dansı lansmana damga vurdu! Hakkında çıkan iddialara tek tek cevap verdi!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bir pırlanta markasının reklam yüzü oldu. Heyecanını dans ederek paylaşan Erçel herkesi etkilemeyi başardı.

Sen Çal Kapımı dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz yaz başında birlikte Maldivler'e tatile gitmiş ve aşkları belgelenmişti. Uzun zamandır sessiz kalan ünlü çiftin ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırdığı iddia edilmişti. Her iki isimden bir yalanlama ya da doğrulama gelmemişti.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Önceki akşam reklam yüzü olduğu bir markanın lansman gecesine katılan Hande Erçel ise magazin muhabirlerinin konuyla ilgili sorularına "Yok öyle bir şey" yanıtıyla yalanlarken, ‘Camdaki Kız’ dizisinde yer alacağı iddialarının da doğru olmadığını söyledi.