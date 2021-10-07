Hande Erçel'le aşk yaşayan Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya ile ayrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Serenay'ın isteği hayrete düşürdü!

2019 yılında güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerenm Bürsin uzun süredir Hande Erçel'le aşk yaşıyor. Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ikilden Bürsin hakkında İtalyan basınında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı.

İtalyan magazin sitesi Chiecosa, Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İSTEMİŞ

İddiaya göre, Yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklifi eden Bürsin evet cevabnı almasıyla havalara uçarken Sarıkaya'nın isteği karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılık kararı aldı.

Yıllar sonra ortaya atılan bu iddiaya Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu.