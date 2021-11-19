Hande Fırat, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına sordu! Merkez Bankası neden faiz indirimi yaptı?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu Toplantısı dün merakla beklenen faiz kararını saat 14.00 itibarıyla duyurdu. Faizler 100 baz puan indirimle yüzde 16'dan 15' düşürüldü. Karar sonrası dolar ve euro kuru yükselişe geçince faiz indirimi kararının nedeni merak konusu oldu.

Bu konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı’ndaki üst düzey kaynaklarıyla görüştüğünü dile getiren Hande Fırat'ın aktardıklarına göre faiz indirimi birçok gerekçeyle yapıldı. Hande Fırat köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 15’e indirmesinden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada faiz indirimi konusundaki kararlı duruşu soru işaretlerini arttırdı. Üstelik karar da konuşma da politikayı yanlış bulan çevrelerce eleştirildi. Ben de sorunun peşine düştüm... Faiz indirimi politikasının nedenlerini Cumhurbaşkanlığı’ndaki üst düzey kaynaklara sordum. Yanıtları madde madde şöyle:

Hükümet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında. Bu fatura göğüslenecek. Bir anlamda acı reçete şimdi uygulanacak.

Başlıca nedeni erken seçim olmaması. 2023 seçimlerine kadar ana hedef yatırımları arttırmak, işsizliği azaltmak ve alt gelir grubunu rahatlatmak olacak.

İktidar, 2023 seçimlerine yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranlarıyla gitmek istemiyor. Yatırımları arttırarak, işsizliğin azaltılması amaçlanıyor.

EKONOMİDE ÇİFT HANELİ BÜYÜME TAHMİNİ

Bu politikanın seçilmesinde bazı ekonomik verilere güveniliyor.

Bu verilerin başında büyüme geliyor. Türkiye ekonomisi, 2021’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyüdü. Yıl sonunda ise çift haneye kadar çıkabilecek bir büyüme tahmini yapılıyor.

İHRACATTA ARTIŞ

Diğer veri, ihracat rakamları. İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 artışla 20.8 milyar dolar oldu. Ocak-ekim döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolar oldu.

REZERVLER KORUNDU

Hükümet aynı zamanda dünyada genel ekonomik tablonun da sorunlu olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynaklar Türkiye’de “ekonomi yönetilemiyor” yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia ediyor. Bunun da “psikolojik” olduğu iddiasında.

Son olarak Merkez Bankası’nın rezervlerinin de korunduğu belirtiliyor."