Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: "O ortamda olsaydı ağzının suyu akardı!"

Hafta için her gün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programından ayrılmasının ardından YouTube kanalı açan Ece Erken, Hande Sarıoğlu'nu konuk aldı. Evinde çektirdiği dans videosunu paylaştıktan sonra işinden ayrılmak zorunda kalan Sarıoğlu, Ahmet Hakan'a karşı sessizliğini bozdu.

"BEN DANS EDERKEN AĞZININ SUYU AKARDI"

Youtube platformunda program yapan ünlü oyuncu Ece Erken, bu defa konuk olarak Hande Sarıoğlu'nu ağırladı. Erken, bir dönem sosyal medyada çok konuşulan dans videosu üzerine gelen eleştirilerin üzerine yoğunlaşarak "Ahmet Hakan ile yaşananları anlatır mısın?" sorusunu sordu.

Gelen soru üzerine sessizliğini bozan Sarıoğlu, "Ben Ahmet Hakan'ın kaleminde daha adamım. O yanlış ata oynadı. Ona verdiğim cevaptan sonra üzerimden büyük bir yük kalktı. Ona verdiğim cevapla herkese cevap vermişim gibi oldu. Ahmet Hakan senin işin ne, sen ne yapıyorsun? Koskoca adamsın seni yılların gazetecisi olarak görüyoruz.

Ülkeni gündemine yön veren programlar yapıyorsun kalkmışsın evinde arkadaşlarıyla dans eden birine bunları yazabiliyorsun. Bir de beni Instagram'dan takip ediyorsun. Bunun üzerine beni sadece oryantal videosuyla beni yargılıyorsun. O adam beni tanıyor olsaydı, benim o oryantali yaptığım ortamda olsaydı benimle dans eder el şaklatırdı ağzının suyu aka aka. Gündem yaratmaya çalıştı ama bakış açısı çok yanlıştı. O yüzden gerekli cevabı aldı ve sustu" ifadelerini kullandı.

AHMET HAKAN İLE NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından oryantal yaptığı bir dans videosu ile epey konuşulan Sarıoğlu'na, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise Sarıoğlu'nun dans videosu için "Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir 'story şebeği' gördüm" demişti.

Hakan'ın sözleri üzerine sessizliğini bozan Sarıoğlu ise şunları söylemişti: "İzlemeyen, konuşmayan, yazmayan kalmasın lütfen, alınırım. O her şeyi çok bildiklerini sanan, benim oryantalimden daha kıvrak dilleri ve kalemleri olan dayılara seri oryantal getirin. Elden ele gönderin, paylaşın. Ülkede oryantal açığı varmış! İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe."