Hande Sarıoğlu'nun çorap fantezisi bitmiyor! "Orada bırakmak olur mu?" diyerek yenisini ekledi! Takipçilerinin nefesini kesti! "Neler vermezdim ki" Oryantal dansı olay yaratan, dekolteli paylaşımlarıyla dikkat çeken spiker Hande Sarıoğlu, külotlu çorap muhabbetiyle gündemde yer alıyor. . Bu sefer programına puantiyeli külotlu çorapla çıkan güzel spiker, paylaşımıyla takipçilerinin nefesini kesti.

1 10 Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, külotlu çorap muhabbetiyle ilgili paylaşımlarını sürdürüyor.