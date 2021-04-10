Hande Soral'dan koronavirüs açıklaması: Korkunç bir hastalık!

Geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile Akmerkez’de görüntülenen Hande Soral, "Uzun zamandır AVM’ye gelemiyoruz. İhtiyaçlarımız için gelmek zorunda kaldık" dedi.

"İLERİDE NEDEN OLMASIN?"

Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden ünlü çifte, "Ayrı şehirlerdeki setlere ara verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Rol aldıkları diziler farklı illerde olan ikiliden Demirci, "Büyük konuşmak istemiyorum; hemen istemem ama ileride neden olmasın? Öyle bir seçeneğimiz yok. Biz role bakıyoruz. Hemen istemem, eşimin de isteyeceğini düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Aynı soruya 34 yaşındaki Soral ise "Ben de hemen isteyeceğini düşünmüyorum” diyerek, tebessüm etti. Öte yandan Soral'a rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin korona sebebiyle sete ara verdiği hatırlatılınca, "Maalesef ben de atlattım, bir ay oldu. Ben iyileştim şimdi başka oyuncu arkadaşlarım oldu. Şu an duyuyorsunuz, çok riskli bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

"HAFİF ATLATAN ŞANSLI KESİMDENİM"

Sözlerine devam eden güzel oyuncu, bu salgının korkunç bir şey olduğunun altını çizerek, "Bende tat ve koku kaybı oldu. Yeni geldi kendi kendine. Biraz uzun bir süreç daha da uzun sürenler olmuş. Çok hafif atlatıp çok şanslı olanlardanım. Korkunç bir hastalık, Allah kimsenin başına vermesin. Çünkü nasıl bir süreç yaşayacağımızı bilmediğimiz için çok endişeli geçiyor o süreç. Yalvarıyorum maske, mesafe, hijyen devam edelim. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş" şeklinde konuştu.