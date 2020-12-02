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Hande Sümertaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hande Sümertaş hangi takımlı ve görevi ne?

Spor medyasında ismi sık sık yer alan Hande Sümertaş hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Peki, Hande Sümertaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Hande Sümertaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hande Sümertaş hangi takımlı ve görevi ne?

Spor medyasının sık sık dile gelen isimlerinden Hande Sümertaş, son olarak Fenerbahçeli taraftarların yoğun eleştirilerine tutuldu ve istifası istendi. beIN SPORTS Medya Hakları Editörü olan Sümertaş'a karşı istifa çağrısında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, #GideceksinHandeSümertaş etiketiyle Twitter'da paylaşımlarda bulunuyor.

Denizlispor kulübünün yayıncısı Lig TV olan dönemden paylaştığı bir Süper Lig görüntüsünü beIN SPORTS logosu ile paylaşması üzerine Sümertaş'a gelen tepkiler arttı. Peki, Hande Sümertaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

HANDE SÜMERTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı. Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Fatih Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu.

Hande Sümertaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hande Sümertaş hangi takımlı?

HANDE SÜMERTAŞ HANGİ TAKIMLI?

Galatasaray'ın medya işlerinden sorumlu olan Sümertaş, sıkı bir Galatasaray taraftarıdır. Sarı-kırmızılılardaki görevinden istifa edip beIN SPORTS Medya Hakları Direktörlüğüne geçmiştir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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