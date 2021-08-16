Hande Yener konsere yetişmek için otostop çekti! O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcıya Seda Sayan'dan uyarı gecikmedi!

Konserlerine ara vermeden devam eden ünlü şarkıcı Hande Yener, trafik sebebiyle İzmir'de sahne alacağı mekana geç kalınca ilginç bir yönteme başvurdu. Trafiğin bir türlü ilerlemediğini gören şarkıcı aracından inerek otostop çekti.

MOTOSİKLETLİYİ DURDURDU

Aracından inerek motosikletli bir genci durduran Hande Yener, yolda video çekip paylaşmayı da unutmadı. Motosiklet yolculuğunu kayda alan şarkıcı 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak kendisini bırakan genci etiketleyip teşekkür etti.

"RESMEN OTOSTOP ÇEKTİM"

Şarkıcı çektiği videoda trafikten yakınarak, "İnanılmaz bir trafik var. Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz" dedi.

SEDA SAYAN'DAN UYARI GELDİ

Yener'in kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı. Seda Sayan, meslektaşını "Bacım kask taksaydın. Allah esirgesin" diye uyarırken Aylin Coşkun da "Ya çok delisin yemin ederim" yorumunu yaptı.