Hande Yener ve rapçi Tepki'nin şarkısı 'Olmazsan Olmaz' ortalığı kasıp kavurdu! Tepki'ye hayranlarından tepki yağdı!

Popçu Hande Yener'in rap'çi Tepki ile yaptığı 'Olmazsa Olmaz' şarkısı yarın piyasaya çıktı. Şarkının 100 kişilik dev bir ekiple 4 ayrı mekanda 18 saat içinde tamamlanan klibi yayınlandı.

Parçaya düet yaptığı rap’çi Tepki’yle karelerini Instagram’dan paylaşan Yener’in kıyafet tercihiyle yine adından söz ettirmişti.

Şarkı ve klip oldukça beğenilirken Tepki'nin giderek pop yaptığını söyleyen hayranları ise durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

OLMAZSAN OLMAZ ŞARKI SÖZÜ

Büyük laflar tövbe

Ateşinden korkmam

Bana düşman nefsim

Esir almış çoktan

Nasıl düştük böyle

Dibi görmüş sorsan

Ona son kez söyle

Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)

Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)

Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)

Olmazsan olmaz

(En yukarı çıkı'cam beni görücek)



Seninle yürüdük inan ölümüne

Gerek kalmadı kimselere

Yakardım bu şehri bi' gülüşüne

Demir atmışız iskeleye

Anladım aşk nasıl bi' mesele

Anlayan değil hissedene

Korkunun faydası yok ecele

Bize bi' ömür, size kelebek

Önemli değil denemek

Bu işlere kapalı kalbim

Mahalle bize gelecek

Bi' gün hepsini görü'ceksin

Olu'caz dile pelesenk

En yukarı çıkı'caz, en dibini görü'cez

Bu iş böyle sürü'cek



Büyük laflar tövbe

Ateşinden korkmam

Bana düşman nefsim

Esir almış çoktan

Nasıl düştük böyle

Dibi görmüş sorsan

Ona son kez söyle

Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)

Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)

Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)

Olmazsan olmaz

Paket paket, sepet sepet, yatak döşek

Sebep sonuç aramaz hiç olay niyet

Düşünmedin sonun nedir kaçar bilet

Ya beyaz giy tutup buket ya bilekler ...?

Büyük laflar tövbe

Ateşinden korkmam

Bana düşman nefsim

Esir almış çoktan

Nasıl düştük böyle

Dibi görmüş sorsan

Ona son kez söyle

Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)

Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)

Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)

Olmazsan olmaz

(En yukarı çıkı'cam beni görücek)

Olmazsan olmaz