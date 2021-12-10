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  3. Hande Yener ve rapçi Tepki'nin şarkısı 'Olmazsan Olmaz' ortalığı kasıp kavurdu! Tepki'ye hayranlarından tepki yağdı!

Hande Yener ve rapçi Tepki'nin şarkısı 'Olmazsan Olmaz' ortalığı kasıp kavurdu! Tepki'ye hayranlarından tepki yağdı!

Ünlü şarkıcı Hande Yener ve rapçi Tepki birlikte Olmazsan Olmaz isimli şarkı çıkararak gündeme oturdular. Tepki'nin giderek pop söylemeye başlaması ise hayranlarını üzdü.

Popçu Hande Yener'in rap'çi Tepki ile yaptığı 'Olmazsa Olmaz' şarkısı yarın piyasaya çıktı. Şarkının 100 kişilik dev bir ekiple 4 ayrı mekanda 18 saat içinde tamamlanan klibi yayınlandı.

Parçaya düet yaptığı rap’çi Tepki’yle karelerini Instagram’dan paylaşan Yener’in kıyafet tercihiyle yine adından söz ettirmişti.

Hande Yener ve rapçi Tepki'nin şarkısı 'Olmazsan Olmaz' ortalığı kasıp kavurdu! Tepki'ye hayranlarından tepki yağdı!

Şarkı ve klip oldukça beğenilirken Tepki'nin giderek pop yaptığını söyleyen hayranları ise durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Hande Yener ve rapçi Tepki'nin şarkısı 'Olmazsan Olmaz' ortalığı kasıp kavurdu! Tepki'ye hayranlarından tepki yağdı!

OLMAZSAN OLMAZ ŞARKI SÖZÜ

Büyük laflar tövbe
Ateşinden korkmam
Bana düşman nefsim
Esir almış çoktan
Nasıl düştük böyle
Dibi görmüş sorsan
Ona son kez söyle
Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)
Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)
Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)
Olmazsan olmaz
(En yukarı çıkı'cam beni görücek)
 
Seninle yürüdük inan ölümüne
Gerek kalmadı kimselere
Yakardım bu şehri bi' gülüşüne
Demir atmışız iskeleye
Anladım aşk nasıl bi' mesele
Anlayan değil hissedene
Korkunun faydası yok ecele
Bize bi' ömür, size kelebek
Önemli değil denemek
Bu işlere kapalı kalbim
Mahalle bize gelecek
Bi' gün hepsini görü'ceksin
Olu'caz dile pelesenk
En yukarı çıkı'caz, en dibini görü'cez
Bu iş böyle sürü'cek


Büyük laflar tövbe
Ateşinden korkmam
Bana düşman nefsim
Esir almış çoktan
Nasıl düştük böyle
Dibi görmüş sorsan
Ona son kez söyle

Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)
Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)
Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)
Olmazsan olmaz

Paket paket, sepet sepet, yatak döşek
Sebep sonuç aramaz hiç olay niyet
Düşünmedin sonun nedir kaçar bilet
Ya beyaz giy tutup buket ya bilekler ...?

Büyük laflar tövbe
Ateşinden korkmam
Bana düşman nefsim
Esir almış çoktan
Nasıl düştük böyle
Dibi görmüş sorsan
Ona son kez söyle
Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)
Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)
Olmazsan olmaz (Olmaz, olmaz)
Olmazsan olmaz
(En yukarı çıkı'cam beni görücek)
Olmazsan olmaz

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