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Hande Yener'den riskli ameliyat geçiren Seren Serengil'i ziyaret! Buluşmadaki detay dikkatlerden kaçmadı! "Bari bunda yapmasaydın"

Ünlü şarkıcı Hande Yener, cuma günü ameliyat olan Seren Serengil'i ziyarete gitti. Birlikte video yayınlayan ikil sosyal medyanın diline düştü.

Mide ameliyatının ardından dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil geçtiğimiz cuma günü hayatı risk taşıyan bir ameliyat oldu. Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Serengil'i arkadaşı Hande Yener ziyaret etti.

"HANDE BİR TANEDİR"

Hande Yener'in kendisini ziyarete geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Seren Serengil, "Hediyeler almış hastalığım süresince de yalnız bırakmadı. Hande bir tanedir." ifadelerini kullandı.

Hande Yener'den riskli ameliyat geçiren Seren Serengil'i ziyaret! Buluşmadaki detay dikkatlerden kaçmadı! Bari bunda yapmasaydınHande Yener'den riskli ameliyat geçiren Seren Serengil'i ziyaret! Buluşmadaki detay dikkatlerden kaçmadı! Bari bunda yapmasaydın

Keyfinin yerinde olduğu görülen Seren Serengil'in zor günleri geride bıraktığı bir süre daha dinlenmesi gerektiği öğrenildi.

 

FİLTRE KULLANMAYI BIRAKMADI

Hande Yener'le paylaştığı videoda yine filtre kullanan Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü. "Hastayken bile filtreden vazgeçmiyor", "Bari bunda yapmasaydın" gibi yorumlar yapıldı.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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