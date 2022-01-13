Hande Yener'in 'kalitesiz' olduğunu ima eden Burcu Güneş magazincilere ateş püskürdü! "İşini adabıyla yapanların arkasında durun"

Burcu Güneş kadın popçuların sahne kıyafetini eleştirmiş “Sahneye çıkan kadınların giydiği şeyler teşhir odaklı. Kadınların birbirine daha dekolte giydi diye iltifatlar etmesi ne kadar sağlıklı?” demişti. Hande Yener, Burcu Güneş’e “bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar ahkam kesiyor” demişti

"HANDE YENER KIŞKIRTMAYI SEVER"

Söylemezsem Olmaz programında Hande Yener'in bu sözlerine yanıt veren Burcu Güneş, "Hande Yener kışkırtmayı sever. Kompleksli bir kadın, polemikleriyle gündem olmayı tercih etti. Komplekslerinde kaynaklı olduğunu düşünüyorum, bu açıklamalarını.” dedi

"AŞAĞILAMASI MI GEREKİYOR?"

Hande Yener'in bu tartışmadan sonra geçmişte ödül aldığı anları paylaşması üzerine konuşan Güneş, "O insanların o ödülleri nasıl aldığını konuşmuyoruz, adabımızla kenarda bekliyoruz, magazinle değil işimizle ön planda olmaya çalışıyoruz diye onların bizim tepemize çıkıp aşağılaması mı gerekiyor" demesinin ardından magazincileri de "Sizler de Kaliteli insanların işini adabıyla yapanların arkasında durun" diyerek uyardı.