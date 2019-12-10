Handke'nin Nobel ödülünü almasının ardından Türkiye'den ilk tepki: Nobel lekelenmiştir

Çelik, Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Ödül Töreni'nde 2019 Nobel Edebiyat Ödülünü almasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2019 Nobel Edebiyat Ödülü, soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından ‘Sırp Şövalye Nişanı’ takdim olunan Peter Handke’ye, üstelik “Dünya İnsan Hakları” gününde verilmiştir. Bu insanlık ve edebiyat dünyası açısından büyük talihsizliğin ötesine geçmiş bir skandaldır. Nobel Komitesi, Handke’ye verdiği ödül ile Saramago’nun bahsettiği “Körlük” salgınına kapıldığını ortaya koymuştur. Zaten çeşitli skandallar nedeniyle bir süredir kamuoyunda tartışılan Nobel Komitesi, bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş; Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür. Bosna soykırımının acıları henüz taze iken, Handke'ye verilen ödül, Batı'da yükselen ırkçı akımın kültür-sanat çevrelerinde izdüşümlerinden birisi olmuş; insanlık değerlerine ve barış iradesine darbe vurmuştur. Srebrenitsa’da 8 binden fazla kardeşimizin katledilişinin acısı hala yüreklerimizi yakmaktadır. #Bosnalı anneler, uzun zaman geçtikten sonra evlatlarını toprağa verebilmiştir. Bu vesileyle Srebrenitsa’da ve Bosna topraklarında soykırıma uğrayan tüm Boşnak kardeşlerimizi bir kez daha anıyor, insanlığı bu acıya ve şehitlerin hatırasına saygı duymaya davet ediyoruz."

MSB'DEN NOBEL AÇIKLAMASI: AHLAKİ DEĞERLER ALTINA ALINMIŞTIR

MSB'den yapılan açıklamada, ''Tüm tepkilere rağmen, Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç’in destekçisi Peter Handke’ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır.'' ifadeleri kullanıldı

ZELJKO KOMSİC: BUGÜN SOYKIRIM ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Ödülü verilmesine ilişkin, "Bugün soykırım ödüllendirildi." dedi.

Avusturyalı yazar Peter Handke Nobel ödülünü aldı!

YAZAR PETER HANDKE ÖDÜLÜNÜ ALDI

77 yaşındaki soykırım destekçisi yazar Peter Handke bugün düzenlenen törenle ödülünü aldı. Handke'nin Srebrenitsa katliamına ilişkin sözleri ve Bosna kasaplarına verdiği destek ödülü eleştirilerin hedefi olmuştu.

ÖDÜL VERİLMESİ PROTESTO EDİLDİ

Stockholm'deki ödül töreni öncesinde dışarıda toplanan bir grup, Bosna Hersek'te işlenen soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye ödül verilmesini protesto etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin kararını gözden geçirmesi talep edildi.

Grup daha sonra, Bosna Hersekli çok sayıda kurban yakının da katılacağı Norrmalmstorg Meydanı'ndaki gösteri alanına hareket etti.