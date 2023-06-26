Hane başı tek başvuru yeterli! Aile Bakanlığı duyurdu: 15 bin TL için PTT yolu tutuldu!

Görevine yeni atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm vatandaşlar için bakanlık olarak elini taşın altına koyduğunu açıklamıştı. Bu bağlamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından milyonlarca hanenin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve evlerine sıcak bir çorba ısıtabilmeleri için sosyal destek ödemeleri başvurularının başladığı duyuruldu.

Aile Bakanlığı her hane için aylık 1250 TL, yıllık olarak ise 15 bin TL ödeme yapma kararı aldı. Dar gelirli vatandaşlar için başlatılan bu ödemelerle ilgili detaylar bakanlık tarafından aktarıldı ve başvuru yapmak isteyenlere öneriler sunuldu. Haziran ayında da bu destek paketi kapsamındaki ödemelerle ilgili başvuru ve ödeme detayları merak edilmektedir. Aile Destek Paketi kapsamında yer alan destekler arasında 1.250 TL ödeme de bulunmaktadır.

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Bu haberde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın yeni görevine atandığı ve tüm vatandaşlar için bakanlık olarak yardım elini uzattığı ifade edilmektedir. Aylık 1250 TL ödeme talep edenlerin başvurularını yapabilecekleri belirtilmektedir. Ayrıca, Aile Bakanlığı'nın milyonlarca haneye aylık 1250 TL, yıllık olarak ise 15 bin TL ödeme yaptığı bilgisi verilmektedir. Başvuru yapmak isteyenlerin PTT şubelerine gitmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

AYLIK 1250 TL'YE VARAN ÖDEME DETAYLARI

Aile Destek Programı ile ilgili yapılan araştırmalar devam etmektedir. Başvuru şartları ve başvurularla ilgili detaylar yakından takip edilmektedir. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelir dikkate alınarak yapılan destek ödemeleri açıklanmıştır. Destek ödemeleri şu şekilde belirlenmiştir:

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Aile geliri 450 TL ve altında olanlar için 1.250 TL

Aile geliri 450 TL üzeri ve 911,15 TL altında olanlar için 1.100 TL

Aile geliri 911,15 TL üzeri ve 1.372,30 TL altında olanlar için 950 TL

Aile geliri 1.372,30 TL üzeri ve 1.833,45 TL'den az olanlar için 850 TL

Başvurular için her aileden bir kişi başvuruda bulunabilecek ve 12 ay boyunca aylık 1.250 TL ödeme alabileceklerdir.

Başvuruları online olarak gerçekleştirmek isteyenler e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını yapabilirler. Online başvuru yapılamıyorsa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunulabilir. Başvurusu değerlendirilen ve onaylanan hak sahipleri destek ödemelerini almaya hak kazanacaklardır.