Hang Ren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hang Ren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hang Ren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hang Ren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hang Ren 23 Şubat 1989 tarihinde Shenyang şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 任航 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hang Ren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G2C Sports Management GmbH yapmaktadır. Hang Ren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 22 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Hang Ren'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hang Ren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hang Ren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hang Ren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hang Ren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında JS Sainty

1 Ocak 2017 yılında HB CFFC

11 Nisan 2021 yılında WH Three Towns

31 Aralık 2021 yılında HB FC

22 Mart 2022 yılında WH Three Towns

Hang Ren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hang Ren şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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