Hangel tarifi, Hangel nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Hangel mantı yapımı

Hangel tarifi, Hangel nasıl yapılır? Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Kıbrıs tatlısı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Hangel nasıl yapılır? Hangel mantı tarifi ? Malzemeleri nelerdir? Hangel nerede meşhurdur? detaylar haberimizde..

HANGEL MALZEMELERİ

Hamuru için;

4 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 tane yumurta,

1-1 buçuk su bardağı su.

Haşlamak için;

Bol su,

1 çorba kaşığı tuz.

Yoğurt sosu için;

4 su bardağı yoğurt,

3-4 diş sarımsak,

Tuz.

Yağlı sosu için;

1 çay bardağı sıvı yağ,

3 çorba kaşığı tereyağı,

2-3 adet orta boy kuru soğan,

100 gram kıyma (olmasa da olur),

Toz biber,

Pul biber,

Tuz.

HANGEL MANTI TARİFİ VE YAPILIŞI

Hangel (yaprak mantı) hamurunu hazırlamak için,derin bir kap içerisine 4 su bardağı un ile 1 tatlı kaşığı tuz koyulup harmanlanır.

Unun ortasına 1 adet yumurta kırılır ve üzerine azar azar su ilave edilerek güzelce yoğrulur.

Kulak memesi kıvamından daha sert kıvamlı bir hamur elde edilir.

Elde edilen hamur 5 dakika kadar iyice yoğrulur ve üzerine nemli bir bez örtülerek 15-20 dakika dinlendirilir.

Yağlı sosu hazırlamak için gerekli olan soğanlar ince ve uzun olacak şekilde doğranır.

Tereyağı sıvı yağ ve doğranan soğanlar tavaya koyulup, ocağın üzerinde kavrulur.

Soğanlar yumuşayınca üzerine kıyma ilave edilir ve suyunu çekene kadar pişirilir.

Kıyma suyunu çekince üzerine tuz, pul biber ve toz biber ilave edilip karıştırılır.

Hazırlanan yağlı sos ocaktan alınarak bir kenarda bekletilir (servis esnasında biraz ısıtabilirsiniz).

Derin bir tencereye su doldurulur ve 1 yemek kaşığı tuz ilave edilerek ocağın üzerinde kaynamaya bırakılır (hangeli haşlamak için).

Dinlendirilen hamur düz bir zemin üzerine alınır ve merdane yardımı ile altı üstü unlanarak açılır.

Daha sonra oklava yardımı ile büyük bir yufka büyüklüğünde açılır.

Açılan hamurun üzeri iyice unlanır ve oklavaya sarılır.

Oklavaya sarılan hamur bıçak yardımı ile üstten uzunlamasına kesilir.

Oklavayı çıkarttıktan sonra tekrar ortadan uzunlamasına kesilir ve ardından küçük karelere bölünür.

Kesilen kare hamurlar unlanarak birbirinden ayrılır.

Hazırlanan hangel hamuru kaynayan tuzlu suyun içerisine atılır ve birbirine yapışmaması için hemen karıştırılır.

Hamurlar yumuşayıncaya kadar kaynatılır ve yumuşadıktan sonra süzgeç yardımı ile suyu süzülür.

Hamur kaynarken yoğurt sosu için gerekli olan yoğurt, sarımsak rendesi ve tuz, derin bir kaseye alınır ve çırpıcı yardımı ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır.

Hazırlanan sarımsaklı yoğurt sosunun yarısı, derin ve geniş bir servis tabağına koyulur.

Haşlanıp suyu süzülen yaprak mantı yoğurt sosunun üzerine alınır ve kaşık yardımı ile güzelce karıştırılır.

Kalan yoğurt sosu üzerine dökülür ve son olarak üzerine kıymalı soğanlı yağlı sos gezdirilir.

Hazırlanan hangel (yaprak mantı) hemen servise sunulur.

Bu ölçüler ile 2-3 kişilik servis elde ediliyor.

HANGEL HAKKINDA

Hinkali, Gürcü mutfağına özgü bir tür mantıdır. İç malzemesi, çekilmiş ya da ince kıyılmış domuz ve sığır veya koyun eti karışımından hazırlanır. İnce açılmış hamur üzerine iç malzemesi konduktan sonra, hamur bohça gibi toplanır ve ucu sıkılır.